Lukaixenko assegura que el líder del Grup Wagner ha tornat a Rússia

MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, ha afirmat aquest dijous que el líder del Grup Wagner, Ievgueni Prigojin, ja no es troba en territori bielorús i que, de fet, ha tornat a Rússia, país on va emprendre una revolta que va posar en dubte el lideratge de Vladímir Putin.

Prigojin va viatjar a Bielorússia arran d'un pacte pel qual les autoritats russes es van comprometre a no imputar-lo per la seva rebel·lió, tot i que d'aquest trasllat només en consta una declaració de Lukaixenko en la qual confirmava que havia arribat al país. El líder del Grup Wagner no ha reaparegut en públic i s'ha limitat a difondre gravacions de veu.

Ara, el mandatari bielorús ha assegurat que Prigojin se n'ha anat a Sant Petersburg, tot matisant, això sí, que no sap on és "aquest matí". "Potser se n'ha anat a Moscou, o a un altre lloc, però no és a Bielorússia", ha resolt Lukaixenko, en un discurs recollit per l'agència de notícies oficial BelTA.