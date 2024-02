Lukaixenko anuncia que es presentarà a un setè mandat

MADRID, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, ha anunciat aquest diumenge que es presentarà a un setè mandat de cara a les pròximes eleccions presidencials el 2025 després de dipositar el seu vot a les urnes per triar els membres del Parlament.

"Ho faré, ho faré", ha indicat en ser preguntat per la premsa al col·legi electoral, i ha afegit que farà "el que calgui per Bielorússia", si bé ha recordat que "encara queda un any abans de les eleccions presidencials", per la qual cosa "moltes coses poden canviar", segons ha recollit l'agència de notícies BelTA.

Així mateix, ha asseverat que els observadors de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) "no van demanar" assistir als comicis locals. "Si volen, que vinguin. Després de les eleccions, que vinguin", ha argüït.

L'OSCE va condemnar a principis de gener la decisió del Govern bielorús de no convidar els observadors de l'organisme i va denunciar que aquesta mesura està en contra dels compromisos internacionals del país europeu.

Els bielorussos estan cridats a renovar diverses institucions regionals i locals, si bé el focus està posat en els 110 escons de la Cambra de Representants --la Cambra baixa del Parlament--, que es repartiran en virtut d'un sistema de circumscripcions uninominals en les quals el candidat més votat obté la victòria.

Lukaixenko va aconseguir l'agost del 2020 un sisè mandat després de guanyar amb el 81 per cent dels vots davant la candidata opositora Sviatlana Tsikhanóuskaia enmig d'una sèrie de protestes que al·ludien a un suposat frau per perpetuar en el poder a l'actual president, en el càrrec des del 1994.