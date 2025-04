Luisa González adverteix després de votar que estan "llests per defensar la democràcia" a Equador

MADRID 13 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata presidencial equatoriana de l'oposició, Luisa González, ha advertit aquest diumenge després d'exercir el seu dret al vot que ella i els seus afins estan "llests per defensar la democràcia".

"Estarem expectants de com es desenvolupen el dia d'avui les eleccions, però també llests per defensar la democràcia. Llavors nosaltres estarem expectants al fet que es garanteixi la democràcia", ha declarat a la premsa després de dipositar la seva papereta.

González ha apel·lat a més a les forces de seguretat tant policials com militars i als líders polítics "a no intervenir a favor o en contra, sinó que es garanteixi la democràcia correctament, a no intervenir en el recompte de vots, en les urnes, sinó a estar garantint la seguretat del poble equatorià".

Aquest diumenge es disputa la segona volta de les eleccions presidencials de l'Equador que enfronta a l'actual president i candidat conservador Daniel Noboa amb la candidata Luisa González, recolzada per diversos partits polítics progressistes.

Durant la campanya i fins al començament de les eleccions González ha alertat d'accions que considera antidemocràtiques com el tancament de fronteres o la declaració de l'estat d'excepció en fins a set províncies del país.