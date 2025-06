L'SPD alemany aprova sol·licitar la il·legalització del partit d'ultradreta AfD

MADRID 29 juny (EUROPA PRESS) -

El Congrés del Partit Socialdemòcrata Alemany (SPD) celebrat aquest diumenge a Berlín ha aprovat finalment donar suport a la tramitació de la il·legalització del partit d'ultradreta Alternativa per a Alemanya (AfD).

Els delegats han aprovat la moció presentada per l'executiva del partit per defensar la creació d'un grup de treball que reuneixi les proves que demostrarien la inconstitucionalitat del partit. Si s'aconsegueixen aquestes proves, l'SPD presentaria la sol·licitud d'il·legalització davant del Tribunal Constitucional Federal, informa la televisió pública alemanya ARD.

El secretari general de l'SPD, Lars Klingbeil, ha ressaltat que aquesta és una "tasca històrica per expulsar-los una altra vegada del Parlament". "Segons la nostra experiència històrica, tenim una Constitució que ens dona les eines necessàries" i "és el nostre deure democràtic prendre aquests instruments per protegir la Constitució", ha argumentat.

L'Oficina Federal per a la Protecció de la Constitució (BvF) serà clau en aquest procés, ha destacat Klingbeil. "Si diuen que és un partit extremista d'extrema dreta no hi hauria d'haver més vacil·lacions", ha plantejat al mateix temps que ha acusat el seu company de coalició la Unió Cristiana Demòcrata (CDU) permetre maniobres dilatòries amb la seva defensa del combat "polític" contra AfD perquè "no es pot il·legalitzar la frustració".

AfD ha denunciat la BfV emparant-se en la seva forta implantació en regions com l'antiga Alemanya Oriental i espera sortir-ne reforçada si finalment els tribunals dicten en contra de la seva il·legalització.