L'OTAN reforçarà la defensa del flanc oriental després de la incursió amb drons a Polònia

BRUSSEL·LES 12 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha anunciat aquest divendres una nova iniciativa per reforçar les mesures de vigilància i els sistemes de defensa al flanc oriental de l'Aliança, en una resposta directa a la recent incursió de drons russos a l'espai aeri de Polònia.
"No va ser un incident aïllat", ha esgrimit Rutte durant una compareixença a Brussel·les per anunciar aquesta iniciativa batejada com Sentinella de l'Est i amb la qual l'OTAN pretén evidenciar que està "preparada i llesta per defensar cada centímetre del territori aliat".
Amb aquest desplegament, que arrencarà "en els pròxims dies" i contempla més "flexibilitat" a l'hora de respondre a necessitats concretes, l'OTAN vol protegir "encara més" una zona especialment sotmesa a les amenaces de Rússia. "Volem deixar clar que, com a aliança defensiva que som, sempre estem llestos per defensar-nos", ha dit Rutte.
Diversos països ja han confirmat la intenció de sumar-hi actius, entre els quals Dinamarca, amb dos caces F-16, França, amb tres Dassault Rafale, i Alemanya, amb quatre Eurofighter, mentre que el Regne Unit hi participarà sense concretar res encara, segons consta en un comunicat.
El comandant suprem de l'OTAN, Alexus Grynkewich, ha apuntat que, encara que el flanc oriental sigui "la primera línia de defensa", Moscou "pot arribar a qualsevol altra part" de l'Aliança. "Tot i que la immediatesa ens porta a Polònia, la situació transcendeix les fronteres d'una sola nació. El que afecta un aliat ens afecta a tots", ha emfatitzat.