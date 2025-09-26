L'OTAN intercepta cinc caces russos que volaven prop de l'espai aeri de Lituània

BRUSSEL·LES 26 set. (EUROPA PRESS) -
La missió de vigilància aèria de l'OTAN a Lituània ha intervingut aquest dijous cinc caces russos que volaven prop de l'espai aeri aliat, ha informat l'Aliança Atlàntica, en un episodi que arriba enmig de l'onada d'incursions russes amb drons i aeronaus a l'espai aeri de Polònia, Estònia i Romania o els incidents amb drons a diversos aeroports de Dinamarca.
En concret, dos avions de combat hongaresos enquadrats en la missió de la policia aèria del Bàltic s'han enlairat des de la base de Siauliai, on també hi ha un contingent espanyol, per interceptar cinc caces, tres Mig-31, un Su-30 i un Su35 prop de l'espai aeri de Lituània.
L'organització militar no n'ha donat més detalls, tot i que ha volgut destacar que la intervenció d'Hongria evidencia el compromís de l'Aliança amb la defensa dels països bàltics i el flanc est.
Aquestes operacions solen ser habituals a la zona del mar Bàltic i el mar Negre, si bé en les darreres setmanes s'han produït diversos incidents amb aeronaus i drons russos que directament han violat l'espai aeri de països de l'OTAN, el cas mes greu es va produir a Estònia on tres caces russos Mig-31 van envair durant 12 minuts territori aliat.