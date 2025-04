L'OTAN explora cooperació amb els veïns del sud per combatre el terrorisme i contenir la influència russa

BRUSSEL·LES 5 abr. (EUROPA PRESS) -

L'OTAN es troba en ple exercici d'explorar formes de cooperació amb els països del seu veïnatge sud en matèria de lluita contra el terrorisme i per millorar la interoperabilitat de les forces, en un intent de restar influència russa a la zona del Sahel, segons ha explicat el representant especial de l'OTAN per al veïnatge sud, Javier Colomina.

"Mirem d'enfocar-nos en el treball contraterrorista, en operacions especials i en tota la part d'interoperabilitat", assenyala el diplomàtic espanyol en una conversa amb Europa Press a les casernes generals de l'OTAN a Brussel·les.

Designat el juliol passat per l'anterior secretari general aliat, Jens Stoltenberg, la labor de Colomina se centra a augmentar la relació amb els veïns del sud, un grup heterogeni que inclou al Marroc, Algèria, Mauritània, Egipte, Tunísia, Israel, Jordània, els països del Golf, i l'Iraq, on l'OTAN executa una operació de no combat i assessorament.

Colomina descriu els seus primers mesos al lloc com "intensos" i "productius" i explica que fins ara la seva feina s'ha enfocat a analitzar aspectes per aprofundir les relacions amb aquests socis. "No tots els socis estan interessats en tot. Hi ha socis que avancen més sobre la part d'interoperabilitat, on volen més entrenament, més formació, més comandament de control, més capacitat de treballar amb nosaltres en cooperació militar. Hi ha altres països que el que necessiten, perquè conviuen més a prop de l'amenaça terrorista, és més assessorament", exposa.

Una vegada superat aquest exercici inicial d'anàlisi i d'aproximació a les necessitats de cada soci, la tasca ara és "prioritzar uns països sobre uns altres i unes àrees de treball sobre unes altres".

LA INFLUÈNCIA RUSSA AL SAHEL

Com a teló de fons, a part de l'amenaça terrorista, planeja la influència de Rússia a la zona del Sahel, la regió que Colomina assenyala com "la més fràgil que hi ha ara mateix al món". "És una regió en què pràcticament tots els reptes i les amenaces que trobem al veïnatge sud es concentren aquí", incideix.

Segons el representant especial de l'OTAN, "gairebé totes les coses dolentes que passen al món es poden trobar al Sahel". "Des dels tràfics il·lícits, però de la manera més salvatge i més brutal, fins a fluxos migratoris irregulars, per descomptat, terrorisme de tota mena i condició i presència geoestratègica, sobretot de Rússia, però també de la Xina", assenyala. És precisament per això que l'aliança atlàntica vol mitigar els riscos que això suposa per als països veïns, a través d'una relació política i militar més directa.

L'aliança atlàntica considera "particularment preocupant" la presència de Rússia a la regió del Sahel, entenent que "aprofita la fragilitat ja existent per implantar-se i per generar més inestabilitat". Respecte a les maniobres de Pequín, l'OTAN considera que la seva influència és sobretot en l'àmbit socioeconòmic. Finalment, la presència de l'Iran "és, potser en menor mesura, però també molt desestabilitzadora", rebla Colomina.