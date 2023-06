L'OTAN diu que la revolta de Wagner evidencia l'"error estratègic" de Putin amb la invasió d'Ucraïna

Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

BRUSSEL·LES, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha assegurat aquest dilluns que la revolta del Grup Wagner que va obligar Moscou a posar les seves forces en estat d'alerta evidencia que el president rus, Vladímir Putin, va cometre un "error estratègic" amb la invasió d'Ucraïna.

En unes declaracions a Lituània, on es reuneix amb el president lituà, Gitanas Nauseda, per preparar la cimera de líders de l'11 i 12 de juliol, l'ex-primer ministre noruec s'ha referit als esdeveniments del cap de setmana com "assumptes interns", tot i que ha insistit que posen de relleu que la guerra "il·legal" contra Ucraïna és un "gran error estratègic" de Putin.

"Seguim de prop la situació a Rússia. Els esdeveniments del cap de setmana són un assumpte intern de Rússia i una demostració més del gran error estratègic que va cometre Putin amb l'annexió il·legal de Crimea i la guerra contra Ucraïna", ha assenyalat.

En aquest sentit, ha recalcat que ara encara és més important mantenir el suport a Kíev, després d'incidir que com més territori aconsegueixin recuperar en la contraofensiva contra les tropes russes, "més forta serà la seva posició en una taula de negociació".

El cap polític de l'OTAN ha repassat els avenços que s'esperen de la cimera a Vílnius quan ha recordat que els aliats preparen un suport multianual a Ucraïna i decisions que l'acosten a l'organització militar.

"El seu lloc és a l'OTAN", ha recalcat, per subratllar que tots els aliats coincideixen que la porta de l'OTAN continua oberta per a Ucraïna i que tard o d'hora serà membre de l'aliança. "Són els aliats i Ucraïna els qui ho han de decidir. Rússia no té dret de veto", ha reblat.

La rebel·lió dels paramilitars del Grup Wagner, liderada pel cap de l'organització, Ievgueni Prigojin, va començar divendres a última hora amb l'ocupació de la ciutat russa de Rostov, seu del comandament sud de l'exèrcit rus, amb la intenció de dirigir-se cap a Moscou per demanar explicacions al Ministeri de Defensa per presumptament matar els seus homes en un bombardeig.

En ple pols amb el Kremlin i a pocs centenars de quilòmetres de Moscou, el comboi va girar cua dissabte a la tarda gràcies a la mediació del president bielorús, Aleksandr Lukaixenko, en un acord per aturar la revolta, amnistiar els mercenaris i enviar Prigojin exiliat a Bielorússia.