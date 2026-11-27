Ints Kalnins / Zuma Press / Europa Press - Arxiu
MADRID 27 nov. (EUROPA PRESS) -
L'OTAN ha desplegat la matinada d'aquest divendres avions de combat arran de la incursió d'un dron a l'espai aeri de Letònia, el qual ha provocat una alerta de seguretat a la localitat de Ludza, situada prop de la frontera amb Rússia.
L'alerta s'ha produït passades les 2.00 hores (hora local), després que l'exèrcit de Letònia detectés una aeronau no tripulada prop de la frontera que ha entrat a l'espai aeri del país bàltic, informa el diari 'Diena'.
En resposta a l'alerta, la missió de vigilància aèria de l'OTAN al Bàltic s'ha activat i ha desplegat caces i un interceptor de drons de l'exèrcit letó, en una maniobra que s'ha completat moments després sense informació sobre si el dron ha estat abatut.
Cap a les 3.00 hores va acabar l'alerta de seguretat a Ludza, però se n'ha activat una altra, de nivell groc, a la localitat de Balvi, sense que aquesta alarma s'hagi concretat.
L'exèrcit de Letònia han reivindicat la seva feina de vigilància i resposta davant amenaces potencials a l'espai aeri del país colze a colze amb els socis de l'OTAN, presents al país en diferents formats des de fa més d'una dècada, en resposta a l'annexió il·legal russa de la península de Crimea.
Les autoritats militars han atribuït l'incident a la invasió russa d'Ucraïna i han insitit que mentre duri "l'agressió" es poden tornar a repetir casos d'aquest tipus tant prop de l'espai aeri com amb incursions.