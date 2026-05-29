L'OTAN avisa que està preparada per defensar els seus aliats

BRUSSEL·LES 29 maig (EUROPA PRESS) -
L'OTAN ha condemnat aquest divendres la "imprudència de Rússia" i ha avisat que està llesta per defensar "cada centímetre" de territori aliat després que un dron hagi impactat aquest divendres a la matinada contra un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, situada prop de la frontera amb Ucraïna, en una nova onada d'atacs russos contra infraestructures ucraïneses.
El secretari general de l'Aliança Atlàntica, Mark Rutte, ha traslladat en una trucada telefònica al president de Romania, Nicusor Dan, la "solidaritat absoluta de l'OTAN" i el seu condol per les persones que han resultat ferides en l'incident, segons ha informat el mateix cap de l'organització en un missatge a les xarxes socials.
"Li he reafirmat que l'OTAN està llesta per defensar cada centímetre del territori aliat. Continuarem reforçant la nostra preparació per dissuadir i defensar-nos de qualsevol amenaça, inclosa la dels drons. El comportament temerari de Rússia és un perill per a tots nosaltres", ha detallat el també ex-primer ministre dels Països Baixos.
Rutte ha lamentat que Moscou continua atacant civils i infraestructures a tot Ucraïna, actes que aquesta nit han demostrat, "un cop més", que les implicacions de la seva guerra d'agressió "no s'aturen a la frontera" ucraïnesa.
"La guerra de Rússia s'ha d'acabar, i també el menyspreu de Rússia per la seguretat civil. Per la nostra banda, continuarem reforçant la nostra dissuasió i mantindrem el nostre suport a Ucraïna mentre es defensa de l'agressió russa", ha conclòs el cap de l'OTAN.