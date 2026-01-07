L'OTAN assenyala que la seguretat d'un aliat és "col·lectiva" i que també afecta l'Àrtic

BRUSSEL·LES 7 gen. (EUROPA PRESS) -
L'OTAN ha afirmat aquest dimecres que la seguretat d'un estat membre es basa en "la defensa col·lectiva" i que aquest principi s'aplica "a tot Europa, l'Àrtic i l'Atlàntic Nord", després que els Estats Units (EUA) hagin reclamat la sobirania de Groenlàndia esgrimint motius de "seguretat nacional" i per ser "un lloc molt estratègic".
Així ho han assegurat a Europa Press fonts de l'Aliança Atlàntica, que han recordat que l'Àrtic "té una importància estratègica creixent" i que l'OTAN té "un clar interès a mantenir la seguretat i l'estabilitat a la regió".
"La seguretat de l'OTAN es basa en la defensa col·lectiva: la seguretat d'un aliat és inseparable de la seguretat de tots. Això s'aplica a tot Europa, l'Àrtic i l'Atlàntic Nord", han esgrimit.
L'Aliança també recorda que el recent acord assolit el 2025 en la cimera de la Haia, en què els països membres es van comprometre a augmentar la despesa en defensa fins a un 5% del PIB --excepte Espanya-, ja implica un reforç de la dissuasió i la defensa de l'OTAN, "també a l'Àrtic".
"L'OTAN està intensificant a més la seva atenció a l'Alt Nord amb una millor consciència situacional, entrenament i exercicis per garantir la preparació en totes les condicions, i els aliats estan invertint en capacitats aèries i marítimes clau", ha conclòs l'Aliança.