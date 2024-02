L'OTAN assegura que no pensa enviar tropes a Ucraïna després de les paraules de Macron

BRUSSEL·LES, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

L'OTAN ha assenyalat aquest dimarts que no pensa enviar tropes de combat a Ucraïna, després que el president francès, Emmanuel Macron, ha dit que no descarta el desplegament d'efectius per combatre la invasió russa, malgrat reconèixer que no hi ha consens en el si de l'Aliança.

"L'OTAN i els seus aliats estan donant un suport militar sense precedents a Ucraïna. Ho hem fet des del 2014, i el vam intensificar arran de la invasió a gran escala de Rússia. Però no hi ha plans d'enviar tropes de l'OTAN sobre el terreny", ha dit un càrrec de l'OTAN a Europa Press.

En aquest sentit, l'Aliança subratlla que Rússia està cometent una "flagrant violació" del dret internacional a Ucraïna contra la qual Kíiv té dret a respondre i el paper de l'OTAN és defensar aquest dret. "Això és el que els aliats de l'OTAN fan i continuaran fent", ha exposat.

Des de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna, l'Aliança Atlàntica s'ha compromès a donar suport a Kíiv per repel·lir l'ofensiva i ha posat com a línia vermella el desplegament de tropes al terreny o la intervenció de caces aliats.