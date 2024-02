L'OTAN adverteix de la necessitat urgent que el Congrés dels EUA aprovi nous ajuts a Ucraïna

MADRID, 17 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha ressaltat aquest dissabte la necessitat "urgent i vital" que el Congrés dels Estats Units aprovi noves partides pressupostàries per ajudar Ucraïna en la seva guerra amb Rússia.

"El problema ara és evidentment que la falta d'una decisió al Congrés dels Estats Units implica que el flux dels Estats Units s'ha reduït i que té un impacte directe en el front a Ucraïna", ha afirmat Stoltenberg durant la seva intervenció en la Conferència de Seguretat de Munic.

"No es tracta de prendre la decisió correcta, sinó de prendre la decisió correcta aviat, al més aviat possible", ha afegit. "És urgent. Cada setmana que passa implica més morts en el front d'Ucraïna", ha advertit.

Stoltenberg ha reconegut que no pot "dir al Congrés com aprovar una legislació", "però puc dir que és vital i urgent que els Estats Units decideixin sobre el paquet per a Ucraïna perquè necessitem aquest suport".

El màxim responsable de l'Aliança Atlàntica ha recordat que comparteixen el pes Europa, el Canadà i els Estats Units i que ara "li toca als Estats Units aportar el que havia promès".

Stoltenberg ha destacat, d'altra banda, que "no veiem cap (amenaça) imminent contra cap aliat de l'OTAN" i ha subratllat que "el món és ara més perillós, però l'OTAN s'ha fet més forta".

"El propòsit de l'OTAN és evitar la guerra, garantir que no hi hagi marge perquè Moscou s'equivoqui i dubti de la preparació i resolució per protegir tots els aliats i que qualsevol atac contra un aliat desencadenarà una resposta de l'aliança al complet. Mentre deixem clar aquest missatge a Moscou, cap aliat serà atacat. Així la nostra dissuasió és creïble", ha argumentat.

Les paraules de Stoltenberg es relacionen amb els advertiments del candidat presidencial nord-americà, Donald Trump, que en un acte de campanya electoral va advertir que podria deixar que Rússia ataqués els països de l'OTAN que no invertissin el pressupost compromès en defensa.