L'OTAN aconsegueix un acord per destinar el 5% a Defensa en el termini 2035 amb flexibilitat per a Espanya

BRUSSEL·LES 22 juny (EUROPA PRESS) -

L'OTAN ha tancat aquest diumenge un acord perquè els aliats es comprometin a augmentar la despesa en defensa fins al 5% del PIB en el termini de 2035, donant flexibilitat a Espanya perquè gasti per sota d'aquest llindar, en un pacte que arriba dies abans de la cimera de líders de l'OTAN a La Haya, han confirmat diverses fonts aliades a Europa Press.

L'acord per al nou llistó de despesa s'aconsegueix després de superar les reticències d'Espanya, principal obstacle en el si de l'organització per tancar l'acord, que ha aconseguit major flexibilitat per part de l'aliança atlàntica per fixar la seva pròpia senda de despesa.

Aquest compromís ve reflectit en una carta que el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha enviat aquest diumenge al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en el qual reconeix la situació particular d'Espanya. "Espanya està convençuda que pot complir els nous objectius de capacitats acordats amb una trajectòria de despesa inferior al 5% del PIB", assenyala Rutte en la missiva a la qual ha tingut accés Europa Press.

"A la vista de la seva carta, m'inclino per confirmar que l'acord de la propera cimera de l'OTAN donarà a Espanya la flexibilitat necessària per determinar la seva pròpia trajectòria sobirana per aconseguir l'objectiu de capacitats i els recursos anuals necessaris com percentatge del PIB, i per presentar els seus propis plans anuals", confirma el cap polític de l'OTAN.

Les negociacions a última hora se centraven en superar les objeccions d'Espanya que sí quedarà vinculada a la declaració de la cimera, una vegada ha acceptat canviar el llenguatge per deixar més obert el compromís amb l'objectiu de despesa del 5% en el termini d'una dècada.

Aquest canvi en el llenguatge de la declaració recull que no tots els aliats estan obligats al 5% i satisfà les expectatives d'Espanya, expliquen des de Moncloa, que insisteixen que d'aquesta forma la despesa anirà associada a complir les obligacions militars i sense vincular-ho a un percentatge de despesa "arbitrària".