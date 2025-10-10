L'opositora veneçolana María Corina Machado, premi Nobel de la Pau 2025

MADRID 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El Comitè Noruec ha reconegut aquest divendres amb el premi Nobel de la Pau l'opositora veneçolana María Corina Machado.
Succeeix la principal associació japonesa de les víctimes de les bombes atòmiques, coneguda com Nihon Hidankyo, en una edició marcada pels al·legats del president dels Estats Units, Donald Trump, a favor de ser ell la persona reconeguda aquest any amb el Nobel.
L'Institut Noruec havia registrat aquest any un total de 338 candidatures, 244 de les quals corresponents a persones a títol individual i 94 a organitzacions.