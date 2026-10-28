Yair Golan aposta per una coalició amb partits àrabs per desbancar Netanyahu

MADRID 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder del partit opositor Els Demòcrates, Yair Golan, ha apostat aquest dimecres per arribar a un acord amb les formacions àrab-israelianes per formar govern i desbancar l'actual primer ministre, Benjamin Netanyahu, ja que cap dels blocs compta en aquests moments amb majoria parlamentària si no opta per coaliar-se amb aquests partits.
"Netanyahu ha perdut. Sé comptar fins a 120. 65 és més que 55. Així és com funciona la democràcia israeliana. Punt", ha dit el polític d'esquerres en un missatge a les xarxes socials, en referència al nombre d'escons del parlament israelià i els representants amb els quals formarien l'oposició, si sumen els partits àrabs, i el de l'actual cap de l'executiu.
"La realitat de la situació ens ha de deixar una lliçó contundent: no tenim futur aquí tret que deixem de tenir por i posem fi al racisme. Ja no hem d'acceptar la distinció racista de Netanyahu entre els vots jueus i els vots àrabs", ha sostingut el líder d'Els Demòcrates, el qual ha afirmat que tots els vots "valen exactament el mateix".
Ha argumentat que "qualsevol persona que intenti anul·lar els vots dels ciutadans àrabs es rendeix a Netanyahu i renuncia a Israel" i ha recordat que l'actual bloc governamental compta amb partits ultraortodoxos "no sionistes" que "promouen l'evasió massiva del servei militar".
"Si Netanyahu insisteix a només comptar una 'majoria sionista', hauria de començar per restar del seu bloc aquests 16 diputats dels partits ultraortodoxos no sionistes", ha assenyalat Golan, el qual ha subratllat que el primer ministre israelià "no està en posició de donar lliçons sobre sionisme".