L'opositor rus Navalni denuncia que ha estat en aïllament després del seu trasllat a l'Àrtic

MADRID, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

L'opositor rus Aleksei Navalni, que compleix una condemna de 19 anys per extremisme, ha denunciat aquest dimarts que ha estat posat en règim d'aïllament després de ser traslladat a una presó de la regió àrtica de Iamàlia-Nenètsia.

Navalni ha explicat per la xarxa social X que les autoritats russes aprofiten qualsevol pretext per imposar-li l'aïllament i ha denunciat les condicions en les quals està reclòs, en què s'ha d'aixecar cap a les 6.30 h per gaudir del sol a temperatures gèlides de -31 graus centígrads.

"Avui he sortit a caminar, m'he quedat paralitzat i he pensat en Leonardo DiCaprio i el truc del cavall mort del seu personatge en la pel·lícula 'El Renacido'. No crec que hagués funcionat aquí. Un cavall mort moriria congelat en uns 15 minuts", ha ressaltat amb ironia.

L'entorn de Navalni va denunciar que l'opositor ha estat gairebé tres setmanes en parador desconegut. Les autoritats russes van confirmar el seu trasllat des de la regió de Vladímir el passat 15 de desembre, però no va ser fins deu dies més tard que es va saber on era.