L'opositor PD titlla d'"inconstitucional" el nomenament d'una IA com a "ministra" a Albània

MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
El partit opositor Partit Democràtic ha titllat d'"inconstitucional" la decisió del primer ministre d'Albània, Edi Rama, de nomenar com a "ministra" una intel·ligència artificial la qual pretén posar al capdavant de les tasques de contractació pública sota l'argument que pretén augmentar la transparència en aquestes funcions.
El líder del partit conservador, Gazment Bardhi, ha afirmat que el decret és "ridícul" i "completament anticonstitucional", atès que "contradiu els articles 96, 97, 102 i 103 de la Constitució, que reflecteixen que un ministre ha de tenir ciutadania albanesa, més de divuit anys i ser "mentalment capaç".
"Quines d'aquestes qualitats compleix la ministra Diella?", s'ha preguntat, en referència al nom donat a la IA esmentada. "Les ximpleries del primer ministre no poden ser transformades en actes legals de l'Estat albanès", ha subratllat a través d'un missatge publicat a Facebook.
En aquest sentit, ha carregat igualment contra el president albanès, Bajram Begaj. El senyor Bajram està intentant transformar la república en un caos, com ell mateix és", ha resolt Bardhi.
Rama va fer públics aquest dijous els noms dels ministres que iniciaran amb ell el seu quart mandat, entre els quals hi ha Diella, que "comptarà amb una estructura adaptada i un mandat especial per derrocar les pors, les barreres i l'estretor de l'administració", segons va dir el primer ministre d'Albània.
Rama va valorar "el segell digital que ha donat a la ciutadania digital durant aquests anys" com a assistent virtual a la plataforma en línia de serveis i documents de l'estat, destacant el nomenament de la IA com a part d'un esforç per introduir la tecnologia i la intel·ligència artificial més profundament en el funcionament de l'Estat i augmentar la transparència en la contractació pública.