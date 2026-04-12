L'opositor Magyar supera el 50% de vots en les eleccions d'Hongria amb el 15,59% escrutat

MADRID 12 abr. (EUROPA PRESS) -
El partit Tisza que lidera el conservador Péter Magyar ha estat el més votat en les eleccions legislatives celebrades aquest diumenge a Hongria i controlaria 128 dels 199 escons del Parlament unicameral hongarès, segons resultats oficials corresponents al 15,59% de l'escrutini.
Les dades publicades per l'Oficina Nacional Electoral situen al partit Fidesz del primer ministre Viktor Orban com a segona força amb 59 seients, mentre que el Moviment La nostra Pàtria aconseguiria 8 escons. En dades percentuals, Tisza hauria rebut el 50,35% de vots; Fidesz, el 41,03%, i La nostra Pàtria, un 6,13% del suport.
Els dos partits més votats han assegurat que han rebut nombroses denúncies de frau electoral, per la qual cosa la investigació podria retardar el procés i per tant la publicació dels resultats definitius. A més s'ha de comptabilitzar als hongaresos amb dret a vot residents a l'estranger, per la qual cosa si el resultat és ajustat podria trigar-se una setmana a saber quin partit ha guanyat les eleccions.
En qualsevol cas, destaca la participació rècord en el procés de fins al 77,8% fins a les 18.30 hores, mitja hora abans del tancament dels col·legis electorals.