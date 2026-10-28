Eisenkot proclama "una nova era" a Israel i promet formar govern per rellevar Netanyahu

MADRID 28 oct. (EUROPA PRESS) -
L'excap de l'Estat Major d'Israel i líder de l'oposició, Gadi Eisenkot, ha proclamat que el mandat del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, s'ha acabat després que algunes projeccions hagin situat el bloc polític que lidera amb avantatge sobre la coalició conservadora, i s'ha compromès a formar immediatament un govern de concentració.
En un discurs pronunciat davant els seus simpatitzants a la seu del partit Yashar després de fer-se públics els sondejos a peu d'urna, Eisenkot ha assegurat que, en espera dels resultats definitius, és palès que els ciutadans han optat pel "canvi". "El poble israelià elegirà els futurs líders del país (...) La coalició governant ha perdut la confiança", ha remarcat.
Segons les projeccions dels principals canals de televisió del país, el bloc opositor encapçalat per Eisenkot hauria obtingut al voltant de 50 escons i se situa molt a prop de la coalició de l'actual primer ministre i, tot i que el Likud de Netanyahu continua sent la força individual més votada, cap de les aliances arriba a la majoria absoluta de 61 escons que calen al parlament israelià.
En aquest escenari, que deixa la clau de la governabilitat a mans del president del país, Isaac Herzog, l'exmilitar ha insistit que "el veritable líder hauria decidit dimitir i acceptar la voluntat del poble". "Milions d'israelians estan cansats d'aquesta política de mentides i han decidit elegir un nou lideratge", ha afegit.