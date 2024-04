L'oposició turca reivindica una victòria "històrica" en les eleccions municipals

Governarà Istanbul, Ankara o Esmirna després de derrotar els candidats del partit d'Erdogan

MADRID, 1 abr. (EUROPA PRESS) -

El principal partit de l'oposició turca, el Partit Republicà del Poble (CHP), ha reivindicat una victòria "històrica" després d'imposar-se al Partit Justícia i Desenvolupament (AKP) del president turc, Recep Tayyip Erdogan, a les principals ciutats del país, segons els resultats oficials encara parcials de les eleccions locals celebrades aquest diumenge.

Amb un 81,91 per cent de les urnes ja processades el CHP hauria aconseguit un 37,13 per cent de suport en els resultats globals dels comicis, respecte del 36,02 per cent de l'AKP, i s'imposaria clarament a les principals ciutats del país com Istanbul, Ankara o Esmirna.

El líder del CHP, Ozgur Ozel, ha reivindicat un canvi polític a Turquia. "Els resultats de les eleccions d'avui (diumenge) demostren que els votants han decidit instal·lar una nova política a Turquia. Avui els votants han decidit canviar la imatge de Turquia dels últims 22 anys i obrir la porta a un nou clima polític", ha destacat.

Ozel ha proclamat la victòria de la seva formació a Adana, Ankara, Antalya, Aydin, Eskisehir, Mersin, Mugla, Tekirdag, Esmirna i Istanbul. "També hem guanyat a Balikesir, Bursa, Manisa i Denizli", ha subratllat.

A Istanbul, amb un 77,44 per cent de les urnes ja processades, el candidat del CHP, Ekrem Imamoglu, revalidaria el càrrec d'alcalde amb un 50,48 per cent de suport respecte del 40,79 per cent que aconsegueix el candidat de l'AKP, Murat Kurum.

A Ankara, la capital, Mansur Yavas (CHP) obté un 59 per cent de vots, clarament per davant de Turgut Altinok (AKP, 33,08 per cent) un cop escrutades el 54,83 per cent de les urnes.

I a Esmirna, tercera ciutat del país, és Cemil Tugay (CHP) qui aconsegueix més vots, un 48,32 per cent, molt per davant d'Hamza Dag, de l'AKP, que es queda en un 37,02 per cent de suport, segons el 73,13 per cent de l'escrutini.

DOMINI DEL DEM A LES REGIONS KURDES

A Diyarbakir, capital històrica del Kurdistan turc, la candidata del Partit per la Igualtat i la Democràcia dels Pobles (DEM), Ayse Serra Bucak Küçük, ha estat la candidata més votada amb un 64,47 per cent. La segona opció ha estat Mehmet Halis (AKP, 16,73 per cent), segons el 75 per cent de l'escrutini.

El DEM seria a més el partit més votat en almenys deu províncies kurdes del sud-est de Turquia com Mardin, Batman, Siirt, Hakkari, Van i Igdir. El partit governaria, a més, a municipis com Tunceli, fins ara controlat pel Partit Comunista de Turquia (TKP), Agri o Mus, totes dues governades fins ara per l'AKP. Perd, en canvi, Kars, on governarà l'ultradretà Partit del Moviment Nacionalista (MHP).

El DEM es consolida com a hereu del Partit Democràtic dels Pobles (HDP), els ajuntaments dels quals van ser intervinguts pel suposat suport de la formació a la guerrilla del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK).

"No només recuperarem el que ens van prendre els interventors, sinó també el que ens van prendre amb enganys", ha declarat el portaveu del DEM Said Aysegul Dogan, citat per la televisió Rudaw.

El partit prokurd ha denunciat que més de 46.000 votants han estat traslladats des d'altres províncies per intentar influir en el resultat de les eleccions a les ciutats kurdes, molts dels quals policies i militars. Citen en particular l'exemple de Sirnak, amb 6.000 militars.