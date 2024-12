L'oposició sud-coreana presentarà una moció de censura contra el president per la polèmica llei marcial

Els partits opositors exigeixen la renúncia del mandatari Yoon

Dimiteixen almenys deu assessors d'alt rang del mandatari

El principal partit de l'oposició sud-coreana, el Partit Demòcrata, presentarà aquest dijous una moció de censura contra el president del país, Yoon Suk Yeol, després que aquest s'hagi vist obligat a aixecar en qüestió d'hores la polèmica llei marcial que va decretar amb l'objectiu d'"erradicar a les forces afins a Corea del Nord".

L'anunci s'ha produït hores després que els partits de l'oposició amenacessin amb iniciar un 'impeachment' contra el mandatari si aquest no renunciava, després d'acceptar la sol·licitud de l'Assemblea Nacional d'aixecar la sorprenent mesura.

"La declaració de la llei marcial per part de Yoon és una clara violació de la Constitució. És un greu acte de rebel·lió i una raó perfecta per a un judici polític", resa una resolució emesa per la formació i recollida per l'agència de notícies estatal Yonhap.

La declaració, que arriba després d'una reunió d'urgència dels diputats del Partit Demòcrata, subratlla que el dirigent sud-coreà "no va complir cap dels requisits" estipulats per la Constitució per declarar la llei marcial.

Per la seva banda, un grup de més de 40 diputats de l'oposició han defensat un 'impeachment' contra Yoon per ser "l'autor intel·lectual d'un acte traïdor de mala gestió estatal", ha informat el diari 'The Korea Herald'.

"El president va cometre un acte equivalent a la traïció en mobilitzar a l'Exèrcit. És clar que no pot romandre en el càrrec ni un moment més. Per tant, hem d'aprovar urgentment una moció de censura", ha assenyalat el líder del Partit de la Reconstrucció de Corea, Hwang Un-ha.

"L'Assemblea Nacional hauria de concentrar-se a aprovar la moció el més ràpid possible per suspendre immediatament les funcions del president", ha declarat.