L'oposició japonesa presenta una moció de censura contra el Govern pels escàndols de finançament

MADRID, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El Partit Democràtic Constitucional (PDC) del Japó, principal formació de l'oposició, ha presentat aquest dijous una moció de censura contra el Govern de Fumio Kishida en considerar insuficients les mesures preses per evitar que es repeteixin els nombrosos escàndols de finançament que han esquitxat a diversos alts càrrecs governamentals, la qual cosa ha fet que la seva popularitat caigui al seu mínim en més de dues dècades.

"El primer ministre (Kishida) no ha mostrat lideratge en l'assumpte de 'política i diners', no ha fet cap esforç per aclarir la situació real i la revisada Llei de Control de Fons Polítics està plena de llacunes i és insuficient", ha declarat el cap del Comitè d'Assumptes de la Dieta --el Parlament japonès-- i membre del PDC, Jun Azumi.

Després d'això, ha demanat la dissolució de la cambra i la convocatòria d'eleccions generals perquè el "judici" sigui "del poble", en considerar que les reformes governamentals no eliminaran la desconfiança pública, segons ha publicat l'agència de notícies Kyodo News.

"La vida de la gent està sent arraconada. No podem seguir confiant-li la direcció del país", ha afegit després d'assenyalar que els salaris han caigut durant 25 mesos consecutius, que s'uneix a la pujada de preus per la "feblesa" del ien, la moneda nacional.

La moció estarà recolzada pel Partit de la Innovació de Japó-Nippon Ishin no Kai, el Partit Comunista del Japó i el Partit Democràtic Popular (PDP), encara que s'espera que no tiri endavant pel rebuig del governant Partit Liberal Demòcrata (PLD) i Komeito, el seu soci al Govern.

Encara que el primer ministre no es troba en el centre de les acusacions de finançament irregular, l'escàndol ha entelat la imatge del Govern i ha provocat una caiguda d'aquests suports.

L'escàndol va sortir a la llum com a part d'una investigació dels fiscals de Tòquio per una possible violació de la llei de control de fons polítics que involucra més de 100 milions de iens (uns 615.000 euros) suposadament recaptats per la facció política més gran del PLD mitjançant vies de recaptació de fons que no van ser incloses a les declaracions de finançament polític del 2018 al 2022.