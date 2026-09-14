L'oposició encapçalada pel Partit Socialdemòcrata guanya les eleccions i treu majoria parlamentària a Suècia

Magnus Liljegren / Xinhua News / Europa Press
MADRID, 14 set. (EUROPA PRESS) -
Els partits de l'oposició al Govern conservador de Suècia han guanyat les eleccions, amb el Partit Socialdemòcrata al capdavant amb un 28% dels vots i una distribució d'escons que dibuixa una victòria per la mínima: 175 escons de l'oposició enfront dels 174 que aconseguirien els partits que recolzen al primer ministre sortint, el conservador Ulf Kristersson, segons la distribució parlamentària preliminar amb el 92,1% dels districtes escrutats.
Els socialdemòcrates han aconseguit així fer-se amb 99 escons, liderant el país en vots com porta fent els últims cent anys, malgrat que en aquesta ocasió ha perdut un 2,3% de les paperetes i fins a vuit parlamentaris pel que fa als anteriors comicis, segons recull l'Autoritat Electoral sueca en els seus resultats preliminars.
En la resta de forces opositores, el Partit de l'Esquerra ha millorat els seus resultats fins a aconseguir un 8,2% dels vots i 29 escons, seguit del Partit del Centre, amb un 7,1% i 25 diputats, i del Partit Verd, que ha rebut un 6,1% dels suports, traduint-se en 22 representants al Parlament suec; en concret, Esquerra i Verds han tingut els majors avanços, amb cinc i quatre escons més que el 2022.