López Obrador afirma que Trump no tancarà la frontera entre els Estats Units i Mèxic

El president mexicà nega que el seu país sigui el principal productor de fentanil

MADRID, 25 març (EUROPA PRESS) -

El president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmat que l'expresident estatunidenc Donald Trump (2017-2021), qui busca presentar-se a les eleccions presidencials dels Estats Units, no tancarà la frontera entre tots dos països, malgrat les seves amenaces.

López Obrador ha assegurat que les declaracions de Trump s'emmarquen en el context de la campanya electoral en la qual competeix contra l'actual president, Joe Biden, però ha indicat que en la realitat no durà a terme aquestes mesures perquè els Estats Units "necessiten" a Mèxic.

"Poden dir que tancaran la frontera, però ens necessitem mútuament. No podreu comprar cotxes que no siguin cars si la frontera està tancada. Haureu de pagar 10.000 o 15.000 dòlars més per un cotxe", ha manifestat en una entrevista amb la cadena de televisió nord-americana CBS.

D'altra banda, ha assenyalat que el trànsit de migrants a través d'aquesta frontera va caure un 50 per cent entre desembre i gener, quan l'Administració Biden es va posar en contacte amb ell per reduir les xifres de migració. Per a això, va demanar a líders de la regió una reducció del flux. "No obstant això, aquesta és una solució a curt termini, no a llarg termini", ha lamentat.

El dirigent mexicà ha afirmat que continuarà treballant per reduir la migració, però ha posat l'accent en que volen que es pari atenció "de forma seriosa" als problemes d'arrel. Per a això, va demanar que s'aixequessin les sancions a Veneçuela i Cuba, perquè si no es duen a terme aquestes mesures "el flux de migrants continuarà"; però ha agregat que la relació entre els països està per damunt d'aquestes polítiques.

PRODUCCIÓ DE FENTANIL

D'altra banda, ha assenyalat que els Estats Units "no tenen tota la informació" sobre l'origen i la producció de fentanil quan l'Administració de Control de Drogues (DEA) i el Departament d'Estat nord-americà assenyalen que aquesta droga es produeix de forma massiva a Mèxic per part dels càrtels.

"El fentanil també es produeix als Estats Units. El fentaniles produeix als Estats Units, Canadà, i Mèxic, i els precursors químics venen d'Àsia", ha insistit. "Saps per què no tenim el consum que tenen els Estats Units? Perquè tenim costums i tradicions i no tenim el problema de desintegració de la família", ha afegit.

López Obrador, que deixa aquest any el poder al país després de sis anys, ha asseverat que a Mèxic hi ha "molt poc" consum de fentanil, si bé la violència al país nord-americà es dona perquè "existeix tràfics de drogues".

Mèxic celebrarà el 2 de juny unes eleccions en les quals, a més de la presidència, estan en joc 20.000 càrrecs locals. En el procés electoral, el crim organitzat està tenint un important paper, disparant-se abans de l'inici de la campanya. Mèxic ha registrat al 2024 el major nombre d'assassinats polítics al país.

El president ha declarat que no es tracta d'una amenaça a la democràcia, sinó que es tracta d'"algunes situacions específiques". "No hi ha un Estat de la repressió", ha indicat abans de subratllar que "hi ha candidats de tots els partits polítics".