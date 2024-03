L'Open Arms comença a desembarcar el seu carregament d'ajuda humanitària a Gaza

MADRID, 15 març (EUROPA PRESS) -

El vaixell de salvament Open Arms ha començat aquest divendres a desembarcar a la Franja de Gaza les 200 tones d'ajuda humanitària que transporta per auxiliar la població de l'enclavament palestí, en el que suposa la culminació del primer trajecte pel corredor marítim obert des de Xipre per entregar assistència a la població gaziana, després de més de cinc mesos d'ofensiva militar per part d'Israel.

L'anunci l'ha fet World Central Kitchen, l'ONG del xef José Andrés i part d'aquesta missió conjunta amb l'Open Arms per entregar als gazians els aliments emmagatzemats a la gran plataforma que el vaixell ha arrossegat durant tres dies de trajecte.

"Acabem d'entregar dues caixes de la barcassa", ha anunciat el mateix cuiner per la xarxa social X, "però encara en queden més per descarregar en les pròximes hores".

El vaixell va partir dimarts amb 200 tones de farina, arròs, llenties, cigrons, tonyina i altres aliments bàsics que es convertiran en un milió d'àpats per als habitants de l'enclavament.