L'ONU suspèn l'ajuda humanitària a través del pas de Kerem Shalom en vista de la manca de seguretat

El comissionat general de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins al Pròxim Orient (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha informat aquest diumenge de la suspensió del lliurament d'ajuda humanitària a través del pas de Kerem Shalom, al sud de la Franja de Gaza.

Lazzarini ha explicat que "des de fa mesos" ja no és segur circular per aquest pas, considerat com el "principal punt d'encreuament d'ajuda humanitària cap a Gaza", i ha alertat de la presència de "bandes armades", que en les últimes setmanes van robar "un gran comboi de camions amb ajuda".

"Aquesta difícil decisió arriba en un moment en el qual la gana s'aprofundeix ràpidament. Prestar ajuda humanitària mai ha de ser perillosa ni convertir-se en una prova. A Gaza, l'operació humanitària s'ha tornat innecessàriament impossible", ha lamentat l'alt funcionari de l'ONU en el seu compte d'X.

Lazzarini ha enumerat alguns dels motius pels quals és cada vegada més complicat fer lliurament d'aquesta ajuda, com són el conflicte en si, els obstacles que imposen les autoritats israelianes, les decisions polítiques de restringir aquest suport, la falta de seguretat en les rutes i els atacs a la policia local.

"La responsabilitat de protegir els treballadors humanitaris i els subministraments recau en l'Estat d'Israel, com potencia ocupant. Han de garantir que l'ajuda arribi a Gaza de manera segura i han d'abstenir-se d'atacar els treballadors humanitaris", ha reclamat Lazzarini.

Finalment, ha demanat novament un alto el foc que permeti entregar tota aquesta ajuda humanitària de manera "segura i ininterrompuda".