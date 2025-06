L'ONU reitera la seva crida a una solució diplomàtica sobre el programa nuclear iranià

Rússia critica que Israel ataqui a l'Iran i es negui a adherir-se al Tractat de No Proliferació

MADRID, 25 juny (EUROPA PRESS) -

L'ONU ha reiterat aquest dimarts la seva crida a assolir una solució diplomàtica sobre el programa nuclear iranià en el marc d'una reunió del Consell de Seguretat amb l'Iran com a tema principal després de l'alto-el-foc amb Israel anunciat pel president dels Estats Units, Donald Trump, menys de 24 hores abans.

"(És) una oportunitat per evitar una escalada catastròfica i aconseguir una solució pacífica a l'assumpte nuclear de l'Iran", ha afirmat la cap de política de l'organisme, Rosemary DiCarlo.

La representant de Nacions Unides ha alertat del temps limitat que existeix per reprendre la via diplomàtica a menys de quatre mesos perquè expiri la resolució 2231 que recolza el Pla d'Acció Integral Conjunt (JCPOA, per les seves sigles en anglès), un històric acord nuclear signat tres anys abans entre l'Iran i els membres del Consell de Seguretat de l'ONU, a més de la Unió Europea.

El JCPOA oferia a Teheran l'aixecament de les sancions a canvi de límits estrictes a l'enriquiment d'urani, els nivells de reserves i l'ús de centrifugadores, juntament amb la supervisió i verificació de l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA), però ha quedat en suspens des que els Estats Units es va retirar el 2018 i amb el posterior incompliment per part de l'Iran dels seus compromisos relacionats amb el programa nuclear.

DiCarlo ha considerat que els atacs d'Israel i els Estats Units "han complicat les perspectives d'assolir la plena aplicació de la resolució 2231", mentre que la resposta iraniana atacant una base nord-americana a Doha, Qatar, "ha agreujat encara més la inseguretat en una regió ja de per si mateix tibant".

No obstant això, per a la responsable de política de Nacions Unides, "la diplomàcia, el diàleg i la verificació continuen sent la millor opció per assegurar la naturalesa exclusivament pacífica del programa nuclear iranià".

En línies similars, la Unió Europea ha subratllat la necessitat de "tornar a una solució diplomàtica", segons les declaracions del seu ambaixador Stavros Lambrinidis, que ha reiterat com a prioritat clau per a la seguretat dels Vint-i-set que l'Iran no adquireixi ni desenvolupi armes nuclears.

El representant de la UE ha lamentat l'estat actual del JCPOA alhora que ha assegurat que l'OIEA ha de seguir supervisant i verificant les instal·lacions nuclears del país centreasiàtic.

Per la seva banda, l'ambaixadora de Regne Unit, Barbara Woodward, ha celebrat l'alto-el-foc, però ha considerat que la situació és encara "extremadament fràgil". "És el moment de tornar a la diplomàcia" ha defensat, mentre que ha denunciat que el programa nuclear iranià ha superat "qualsevol justificació civil creïble".

RÚSSIA ESPERA L'ADHESIÓ Al TNP PER ISRAEL, QUE DEFENSA ELS SEUS ATACS

Les autoritats russes han condemnat els atacs contra l'Iran perquè "assesten un dur cop al règim de no proliferació en el seu conjunt". El seu representant davant de Nacions Unides, el diplomàtic Vasili Nebenzia, ha ironitzat a més amb el fet que els seus autors siguin "dos Estats: u dipositari del Tractat de No Proliferació (TNP)", en al·lusió als Estats Units, mentre que Israel "s'ha negat durant dècades a adherir-se a aquest element crucial de la seguretat internacional i a sotmetre les seves activitats nuclears a les salvaguardias de l'OIEA".

En aquest sentit, ha reconegut estar "sorprès per" la participació d'Israel en una reunió sobre aquest assumpte. "Ens agradaria esperar que aquesta decisió pugui sentar les bases per a la futura adhesió del país al TNP, que el món sencer desitjaria veure", ha agregat.

L'ambaixador iranià davant l'ONU, Amir Saeid Iravani, ha recalcat que el seu país "mai va iniciar aquesta guerra", després d'insistir en el ferm compromís de Teheran amb la diplomàcia com a via per resoldre les diferències. "Una vegada que els agressors van detenir els seus atacs, Iran també va detenir la seva resposta militar legítima", ha defensat.

"L'Iran segueix creient que és possible aconseguir una solució diplomàtica a les qüestions nuclears i de sancions", ha afirmat Iravani, que ha demanat al Consell de Seguretat que condemni els atacs d'Israel i Estats Units contra el país centreasiàtic i les seves instal·lacions nuclears protegides per l'OIEA, i que treballi per garantir que no tornin a produir-se.

Per la seva banda, l'ambaixador d'Israel davant l'organisme, Danny Danon, ha assegurat en canvi que la diplomàcia amb l'Iran ha fracassat, alhora que ha defensat l'atac israelià contra aquest per neutralitzar la "doble amenaça existencial" que suposen els programes nuclears i de míssils de Teheran.

"Sovint se'ns diu que cal donar una oportunitat a la diplomàcia, i se li ha donat totes les oportunitats, totes les rondes, tots els canals, tots els terminis, però fins ara ha fracassat, el règim de Teheran mai va tenir intenció de complir", ha asseverat.