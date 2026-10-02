L'ONU reclama a Tennessee (EUA) que renunciï a l'execució de Christa Pike després de dos procediments fallits

Cristian Leyva / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 2 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, Volker Turk, i nou experts independents de l'organisme han instat aquest dijous per la nit a les autoritats de l'estat nord-americà de Tennessee a no dur a terme un nou intent d'execució contra Christa Pike, el cas de la qual ha reobert --després de dos intents fallits-- el debat sobre les garanties judicials i el tracte a les persones condemnades a mort.
Pike, a qui li va ser denegat l'indult, anava a ser executada després que un tribunal suspengués temporalment el procediment amb prou feines una hora abans de l'hora prevista; la mesura va ser posteriorment aixecada i les autoritats van arribar a administrar-li en dues ocasionis fàrmacs per induir la seva mort, encara que en tots dos casos va sobreviure.
Aquesta situació ha provocat un increment de les peticions perquè la seva pena sigui commutada, a les quals s'ha sumat l'organisme de Nacions Unides i Turk ha advertit que la prolongació del patiment provocat pels successius intents fallits constitueix una qüestió especialment greu des de la perspectiva dels drets humans.