L'ONU prorroga la missió al Sudan fins a finals d'any

MADRID, 3 juny (EUROPA PRESS) -

L'ONU ha decidit aquest divendres prorrogar la Missió Integrada d'Assistència per la Transició de l'ONU al Sudan (UNITAMS) fins el 3 de desembre d'aquest any, reafirmant així "el seu ferm compromís amb la sobirania, unitat, independència, i integritat territorial del Sudan".

A més, l'ONU ha demanat al secretari general de la UNITAMS, Volker Perthes, "que continuï informant el Consell del Departament de Seguretat cada 90 dies sobre la implementació del mandat d'UNITAMS (...) a tot tardar el 30 d'agost" i es continuaran ocupant de l'assumpte al Sudan "activament".

Tot això ho fan "reafirmant totes les resolucions anteriors, declaracions presidencials i comunicats de premsa sobre la situació al Sudan".

El país africà estava governat abans de l'esclat dels combats per una junta liderada pel cap de l'exèrcit, Abdel Fattah al-Burhan que tenia com a número dos el cabdill militar de les RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, àlies 'Hemedti'. Les discrepàncies entre tots dos sobre la integració paramilitar en un futur exèrcit unificat --acord previ a la formació d'un nou govern d'unitat liderat per civils-- van acabar degenerant en el conflicte que actualment es viu al país.