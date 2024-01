L'ONU mostra la seva preocupació per la possible expansió del conflicte després de l'atac als EUA a Jordània

MADRID, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del secretari general de l'ONU, Stéphane Dujarric, ha mostrat la seva preocupació per la possibilitat d'expansió del conflicte després dels atacs a Jordània que han deixat tres militars estatunidencs morts, al qual el president dels Estats Units, Joe Biden, ja ha decidit com donar resposta.

"Estem molt preocupats per l'intercanvi de trets, l'activitat cinètica que hem vist a la regió, a Jordània, a Síria, a l'Iraq i a altres llocs. Tot això augmenta els riscos d'una ampliació del conflicte, que és l'últim que volem veure", ha declarat Dujarric durant una roda de premsa en ser preguntat per la decisió de Biden.

El mandatari ha anunciat que el seu Govern ja ha decidit com respondre l'atac perpetrat el diumenge contra tropes estatunidenques a Jordània, que va deixar tres morts i uns 40 ferits, i per la qual ha responsabilitzat a l'Iran, si bé ha advocat per no expandir el conflicte a la regió després d'un augment de les tensions com a conseqüència de la guerra entre Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas). L'Iran, per la seva banda, s'ha desmarcat de l'atac.