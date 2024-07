L'ONU lamenta la "devastació total" a l'illa del Carib de Carriacou després del pas de l'huracà 'Beryl'

MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

Funcionaris de les Nacions Unides han alertat que l'illa del Carib de Carriacou, a Grenada, ha quedat "completament arrasada" després del pas del "devastador" huracà 'Beryl', descrit per l'organització com "el més fort de la història format al juny a l'oceà Atlàntic".

"Tota l'illa està completament afectada; és a dir, literalment el cent per cent de la població", ha lamentat el coordinador resident de l'ONU a Barbados i el Carib Oriental, Simon Springett, que ha definit la situació com una "crisi molt complicada" pels "greus desafiaments logístics i d'accés".

Springett ha deatallat que, "després de l'huracà, el mar estava molt agitat, la qual cosa va fer que arribar allà fos gairebé impossible" i ha afirmat que "les torres de control aeri estan fora de servei, per la qual cosa només hi ha visibilitat aèria" i que, "a més, quan les mercaderies arriben a l'aeroport, no hi ha carreteres per accedir-hi".

En aquest context, el representant regional de les Nacions Unides ha fet una crida a "les nacions properes i llunyanes" i ha agraït "la gran resposta internacional" rebuda fins al moment i tot "l'esforç internacional". "L'ONU està realment orgullosa de ser part d'això", ha afegit.

També el coordinador resident per a Jamaica i Bahames, Dennis Zulu, s'ha fet ressò de l'ajuda internacional i ha asseverat que "(estan) preparats per muntar una resposta humanitària coordinada amb la comunitat internacional de socis per al desenvolupament i ja (estan) involucrant socis i organitzacions internacionals a Jamaica".

A Jamaica, ha afegit Zulu, les conseqüències de l'huracà s'han fet especialment notables a les zones rurals del país i "els que viuen en habitatges més vulnerables", si bé "les afectacions han estat molt visibles i les han patit persones de tots els àmbits de la vida".

150.000 nens afectats

Entre els col·lectius més vulnerables després del pas de 'Beryl' hi ha dones i nens, aquests últims arriben als 150.000 del total de 650.000 persones damnificades, segons les xifres del Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) per Barbados, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent i les Grenadines i Tobago.

"Estem profundament preocupats per la difícil situació dels afectats per l'huracà 'Beryl', especialment els més vulnerables: els nens i les dones. Ens comprometem a ser aquí per als nens dels països afectats", ha expressat el representant d'UNICEF pel Carib Oriental, Pieter Bult, assenyalant que moltes d'aquestes persones "han perdut la casa i estan sent allotjades en refugis temporals".

Així les coses, el programa Mundial d'Aliments (PMA) també ha desplegat mecanismes d'avaluació i alerta primerenca, a banda d'equips d'assistència a les illes afectades. Sobretot davant "la intensa temporada d'huracans que s'acosta", doncs "si bé els treballadors humanitaris s'han estat preparant per a aquesta temporada d'huracans, una tempesta tan forta i tan primerenca és extremadament rara", tal com han assenyalat des de l'oficina humanitària de l'ONU.

"Aquesta nova realitat d'huracans sense precedents s'està convertint en una realitat anual i sempre present per als països del Carib mentre enfronten el pes del canvi climàtic. La gravetat dels danys arran de l'huracà Beryl és tangible i devastadora", ha postil·lat el gerent de desastres de la Federació Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja (FICR), Rhea Pierre.

Aquest divendres, el Centre Nacional d'Huracans (CNH) dels Estats Units ha informat que l'huracà 'Beryl' s'ha afeblit i s'ha convertit en tempesta tropical després de tocar terra a Mèxic, en concret a la península de Yucatán.

No obstant això, la tempesta tropical fet arribar vents sostinguts de 115 quilòmetres per hora i ratxes de 140. 'Beryl', que va arribar a la categoria 5, ha deixat una desena de morts al seu pas per altres països de la regió del Carib.