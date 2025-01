L'ONU exigeix a Líbia que arresti un alt responsable judicial acusat pel TPI de crims de guerra

Osama al-Masri va ser detingut a Itàlia però va acabar alliberat i deportat aquesta setmana per un error de procediment

MADRID, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

La Missió de Suport de les Nacions Unides a Líbia (UNSMIL) ha exigit a les autoritats líbies que arrestin l'alt responsable de la policia judicial del país Osama al-Masri, acusat pel Tribunal Penal Internacional (TPI) de la comissió de crims de guerra i contra la Humanitat, i a qui les autoritats italianes han posant en llibertat aquesta setmana per un tecnicisme.

Al-Masri, que manté estrets vincles amb una poderosa milícia de Trípoli, va ser arrestat a la ciutat italiana de Torí el cap de setmana passat, però va tornar a la capital líbia dimarts --on va ser rebut entre multituds-- en un avió de l'exèrcit italià després que el Tribunal d'Apel·lacions a Roma va dictaminar que la seva detenció era "irregular" perquè l'ordre del TPI no havia estat transmesa pel ministre de Justícia italià.

La cort ha demanat formalment a Itàlia que expliqui amb més claredat els fets. El ministre d'Interior italià, Matteo Piantedosi, va defensar la decisió d'enviar Al-Masri al seu país, afirmant que havia estat repatriat per "raons urgents de seguretat" i avançat que donarà més explicacions en els pròximes dies.

Aquest mateix diumenge la primera ministra, Giorgia Meloni, ha declinat tota responsabilitat. "Al-Masri va ser posat en llibertat per ordre del Tribunal d'Apel·lacions de Roma, no per ordre del govern", ha manifestat Meloni.

La primera ministra també ha defensat el protocol de sortida. "Davant d'una persona perillosa per a la nostra seguretat el que cal fer és expulsar-la immediatament del territori nacional", ha assegurat Meloni en unes declaracions als mitjans italians abans de recordar que l'ús de l'avió militar per al trasllat del libi "no és una idea innovadora".

La UNSMIL, en un comunicat publicat a X, "expressa la seva alarma la seva alarma per la gravetat dels crims enumerats en l'ordre d'arrest del TPI emesa contra Osama al-Masri", que està acusat d'assassinat, violació i violència sexual, així com tortura, durant el seu acompliment com a cap del centre de detenció de Mitiga, a la capital líbia.

"Davant del retorn de l'acusat a Líbia, instem les autoritats líbies a arrestar-lo i iniciar una investigació sobre aquests crims amb l'objectiu de garantir la plena rendició de comptes, o entregar-lo al Tribunal Penal Internacional, d'acord amb la remissió del Consell de Seguretat de la situació a Líbia a la cort", afegeix la Missió.

L'ONG Amnistia Internacional identifica també Al-Masri com a membre durant molt temps de la milícia salafista radicada a Trípoli denominada Aparell de Dissuasió per Combatre el Terrorisme i el Crim Organitzat (conegudes per les seves sigles DACTO o pel nom de Forces Especials de Dissuasió RADA).

El 2021, va ser nomenat director de la Institució per a la Reforma i Rehabilitació de la Policia Judicial, adscrita al Ministeri de Justícia a Trípoli. En aquest càrrec, va supervisar les presons, teòricament sota la jurisdicció de la Policia Judicial, incloses les presons de Mitiga, Jdeida, Ruwaimi i Ain Zara. Ha dirigit la secció de la Policia Judicial de la presó de Mitiga des del 2016.