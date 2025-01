L'ONU exigeix justícia al govern d'Equador després de la identificació dels quatre menors desapareguts

MADRID 4 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans (ACNUDH) a Amèrica del Sud ha exigit justícia i ha instat el govern d'Equador que investigui el cas dels quatre menors trobats calcinats la setmana passada després de desaparèixer durant una operació militar de l'exèrcit al barri Las Malvinas (Quito) i enjudiciï els responsables.

"La investigació d'aquest delicte tan greu ha de ser independent, sense pressions polítiques i exhaustiva, abordant les eventuals responsabilitats del comandament. Al mateix temps, s'ha d'evitar en tot moment la revictimització de les famílies", ha expressat en un comunicat el representant d'ACNUDH a Amèrica del Sud, Jan Jarab.

L'ONU ha expressat la seva "consternació" per la identificació dels cossos dels menors i ha condemnat emfàticament els fets. D'aquesta manera, Jarab ha subratllat que "aquest fet fatal ha de marcar un punt d'inflexió en la manera de conduir la política de seguretat pública al país".

Així, l'Oficina ha insistit que la desaparició forçada s'ha d'investigar, sancionar i perseguir amb celeritat, subratllant que el delicte no s'extingeix amb la troballa dels cossos.

Així mateix, ha sol·licitat una investigació independent i que el govern implementi mesures per evitar la repetició d'aquests fets.

El dimarts 19 de desembre, es van trobar quatre cadàvers calcinats prop de la base àrea de l'exèrcit a Taura, a 30 quilòmetres de Guayaquil. La Fiscalia ha informat en un comunicat que, sobre la base dels resultats forenses, les restes es corresponen amb els cossos dels quatre menors desapareguts.

La Justícia equatoriana ha dictat presó preventiva pels 16 militars per presumpta desaparició forçada en virtut de l'article 84 del Codi Penal. La Fiscalia ha comptat amb el testimoni de familiars i d'altres, informes de perits forenses i investigadors, així com evidències físiques com els telèfons dels processaments.

El Comitè Permanent per la Defensa dels Drets Humans d'Equador (CDH) va lamentar la mort tant dels germans Ismael i Josué Rierol, de 15 i 14 anys, com dels seus amics, Nehemías Arboleda i Steven Medina, de 15 i 11 anys, respectivament, els quals van ser detinguts "arbitràriament" pels militars.

El cas ha tornat a posar en qüestió la militarització de l'estat per part del president Daniel Noboa, que va decretar l'estat de conflicte armat intern al gener del 2024 per combatre el crim organitzat. Des de llavors, l'exèrcit s'ha vist involucrat en almenys deu desaparicions.