L'ONU diu que "no hi ha cap lloc segur a Gaza" i que la població "fa front a opcions impossibles"

Destaca que "els civils han de ser protegits" i demana l'alliberament "immediat" dels ostatges

MADRID, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

Les Nacions Unides han afirmat aquest dijous que "no hi ha cap lloc segur a Gaza" davant els bombardejos de l'exèrcit d'Israel arran dels atacs el 7 d'octubre del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), que van deixar prop de 1.400 morts en territori israelià.

La coordinadora humanitària de l'ONU per als Territoris Palestins Ocupats, Lynn Hastings, ha indicat que "les Forces de Defensa d'Israel (FDI) continuen notificant a la població de la Ciutat de Gaza que si es queden a casa es posaran en perill".

"En alguns casos, demanen a la gent que vagi a una zona humanitària a Al-Mauasi. Si bé l'ONU és conscient de les referències a aquesta 'zona humanitària', volen enviar ajuda a la gent en situació de necessitat allà on es trobi".

Així, Hastings ha subratllat en un comunicat que "per a les persones que no es poden desplaçar, perquè no tenen on anar o perquè no es poden moure, els advertiments no suposen cap diferència".

"Quan les rutes d'evacuació són bombardades, quan la gent a nord i sud queda atrapada per les hostilitats, quan els béns essencials per a la supervivència escassegen i quan no hi ha garanties de retorn, la gent fa front a opcions impossibles", ha lamentat.

Així, ha destacat que "els conflictes armats, arreu, estan regits pel dret internacional humanitari, la qual cosa vol dir que els civils han de ser protegits i disposar de productes essencials per sobreviure, allà on siguin i independentment de si trien anar-se'n o quedar-se".

"Això també vol dir que tots els ostatges han de ser alliberats de manera immediata i incondicional", ha resolt Hastings, en referència a les prop de 220 persones que Hamas i altres grups palestins van segrestar el 7 d'octubre, traslladades per la força a la Franja de Gaza.

Les autoritats de la Franja, controlada pel grup islamista, han denunciat fins ara més de 6.500 morts, entre ells prop de 2.700 nens, als quals se sumen més de cent palestins morts en les operacions de les forces israelianes i els atacs de colons a Cisjordània.