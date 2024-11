L'ONU descriu els atacs d'Israel al Líban com els "més mortífers i devastadors en dècades"

MADRID 23 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Organització de les Nacions Unides ha lamentat aquest divendres que els atacs de les forces armades israelianes contra el Líban s'han convertit en els "més mortífers i devastadors" de les últimes dècades i ha subratllat la "desastrosa" situació a Síria com a conseqüència dels desplaçaments massius a través de la frontera entre tots dos països.

"En les últimes setmanes, Israel ha intensificat dràsticament els seus atacs aeris i incursions terrestres, la qual cosa ha agreujat la catàstrofe humanitària que ha afectat els civils. Les últimes setmanes han estat les més letals i devastadores per al Líban i la seva població en dècades", ha asseverat el representant de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) al Líban, Ivo Freijsen.

Freijsen ha agregat que la incertesa imperant al país ha comportat el desplaçament de prop d'un milió de civils al país --un de cada cinc--, dels quals gairebé 600.000 han creuat la frontera cap a Síria.

Aquest "desplaçament massiu" ha incrementat no només el perill a la frontera sinó també la desesperació a totes dues bandes. De fet, han subratllat des d'ACNUR, prop de 50 ciutadans libanesos tornen cada dia al seu país davant de la "desastrosa" situació econòmica a Síria.

"Estan tornant perquè no poden arribar a final de mes aquí perquè no reben prou suport i pensen que també podrien estar millor al Líban. Es tracta de xifres molt, molt petites. Però per a nosaltres, fins i tot les xifres petits, són senyals preocupants", han postil·lat.

ATACS A EQUIPS I PERSONAL MÈDIC

A tot això, cal sumar el grau de destrucció d'atacs a equips i infraestructures d'atenció mèdica a la regió, a més els atacs al personal sanitari que opera allà, una "característica distintiva del conflicte al Líban" que "no té precedents a cap nivell", ha recalcat el representant de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) al país, Abdinasir Abubakar.

"S'estan atacant més ambulàncies i cada vegada que s'ataca una ambulància, es maten tres, quatre o cinc paramèdics", ha postil·lat alhora que ha recordat que, des del 8 d'octubre de l'any passat, han estat assassinats més de 225 treballadors de la salut al Líban i que "el 47 per cent d'aquests atacs a l'atenció mèdica han resultat fatals".

Aquest percentatge és "més alt que en cap altre conflicte", ha dit, abans de subratllar que la mitjana a nivell mundial en zones de conflicte durant l'últim any ronda el 33 per cent.

En total, segons ha informat el Ministeri de Salut Pública del Líban aquest divendres, almenys 3.645 persones han mort i 15.355 més han resultat ferides víctimes dels atacs perpetrats per les Forces de Defensa d'Israel (FDI) al llarg de l'últim any.