L'ONU denuncia que el nou atac rus a Ucraïna agreuja la "terrible" situació humanitària

MADRID, 22 març (EUROPA PRESS) -

Les Nacions Unides han condemnat aquest divendres l'últim atac massiu de l'exèrcit rus a diverses localitats ucraïneses, i ha denunciat no només la pèrdua de vides humanes, sinó també els estralls encara més profunds que ha ocasionat en una ja "terrible" situació humanitària.

La coordinadora humanitària per a Ucraïna, Denise Brown, ha expressat la seva "indignació" per la magnitud, ha destacat, d'aquests últims atacs russos, que han afectat la infraestructura energètica de "tot Ucraïna".

"Han deixat la gent de grans centres urbans com Khàrkiv, Kriví Rih, Zaporíjia i altres comunitats d'arreu del país sense electricitat ni aigua", ha apuntat, després de lamentar que "l'ampli impacte" d'aquesta ofensiva agreuja encara més "la ja de per si terrible situació humanitària per a milions de persones".

"El dret internacional humanitari protegeix explícitament els civils i la infraestructura civil. S'ha de respectar", ha reclamat Brown.

En les últimes hores, l'exèrcit rus ha llançat un conjunt d'atacs massius sobre diverses localitats ucraïneses, que han deixat pel cap baix cinc morts i una desena de ferits, a més d'instal·lacions malmeses i infraestructures crítiques.