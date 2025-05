L'ONU denuncia la mort de més de 540 civils durant les últimes tres setmanes a Darfur Nord, al Sudan

Turk condemna "execucions extrajudicials" per part de les RSF a Khartum i diu que "l'horror no té límits"

MADRID, 1 maig (EUROPA PRESS) -

Les Nacions Unides han afirmat que més de 540 civils han mort durant les últimes tres setmanes pels combats a la regió sudanesa de Darfur Nord (oest) entre l'exèrcit i les paramilitars Forces de Suport Ràpid (RSF) i ha lamentat que "l'horror que està tenint lloc al Sudan no té límits".

L'alt comissionat de l'ONU per als Drets Humans, Volker Turk, ha indicat que en aquest període de temps s'ha confirmat la mort d'almenys 542 civils, inclosos almenys 40 en atacs perpetrats fa tres dies per les RSF contra la ciutat d'Al-Fashir i el campament de desplaçats d'Abu Shuq, si bé ha ressaltat que "la xifra de morts real és probablement molt més alta".

"Els meus temors són encara més grans donada l'alarmant advertiment de les RSF sobre un possible vessament de sang davant dels imminents combats amb les forces armades sudaneses i els seus moviments armats associats", ha dit, abans de destacar que "és necessari fer tot el possible per protegir els civils atrapats en terribles condicions a Al-Fashir i els seus voltants".

Les RSF van tendir un setge a Al-Fashir des de fa mesos per prendre el control de la ciutat, encara en mans de l'exèrcit. En aquest context, han llançat desenes d'atacs amb artilleria i un altre armament contra la ciutat i els campaments de desplaçats dels voltants, deixant centenars de morts entre la població civil.

Així mateix, el cap de DDHH de l'ONU ha expressat la seva alarma per les informacions sobre "execucions extrajudicials" a l'estat de Khartum, on es troba la capital, especialment arran de la publicació de vídeos que mostren l'ajusticiament d'almenys 30 homes vestits de civil per part de persones armades amb uniformes de les RSF en Omdurman.

"En un video posterior, un comandant de les RSF va reconèixer els assassinats", ha denunciat Turk, que ha recordat que aquests incientes tenen lloc enmig d'informacions "impactants" sobre l'execució per part d'un grup progubernamental de "desenes" de persones acusades de "col·laborar" amb les RSF en el sud de Khartum.

"Matar deliberadament a un civil o a qualsevol persona que ja no participi directament en les hostilitats constitueix un crim de guerra", ha denunciat, abans de desvelar que "ha alertat personalment els líders de les RSF i les forces armades de les catastròfiques conseqüències d'aquesta guerra a nivell de drets humans".

D'aquesta manera, ha subratllat que "aquestes terribles conseqüències són una realitat quotidiana per a milions de sudanesos". "Ja és hora que aquest conflicte acabi", ha reiterat, enmig de la profunda crisi humanitària al país a causa del conflicte entre l'exèrcit i les RSF.

La guerra entre l'exèrcit i les RSF va esclatar l'abril del 2023 a causa de les fortes discrepàncies entorn del procés d'integració del grup paramilitar --ara declarat com a terrorista-- en el si de les forces armades, situació que va provocar el descarrilament definitiu de la transició oberta després del derrocament el 2019 del règim d'Omar Hassan Ahmad al-Bashir en un cop d'estat militar.