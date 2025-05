L'ONU denuncia que Israel ha impedit tots els seus intents en els últims tres dies de repartir ajuda a Gaza

MADRID, 30 maig (EUROPA PRESS) -

Nacions Unides ha denunciat aquest dijous per la nit que Israel ha impedit "tots" els seus intents en els últims tres dies de distribuir l'ajuda dels "gairebé 600" camions que "han estat descarregats al costat de Gaza del pas fronterer de Kerem Shalom".

"Necessitem la seva autorització per anar a recollir el material (...), per tornar, i també hem d'acceptar que la ruta que ens han autoritzat (...) no és una ruta que considerem insegura", ha declarat en roda de premsa el portaveu del secretari general de l'ONU, Stéphane Dujarric.

A més, ha assenyalat que l'ajuda que les autoritats israelianes permeten entrar a la Franja de Gaza "és només una gota d'aigua", comparada amb el que es necessita per assistir a 2,1 milions de persones, "en un moment en què la població de tota la Franja corre el risc de patir una fam".