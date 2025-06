L'ONU denuncia accions "deliberades" d'Israel per privar els palestins dels mitjans per sobreviure

MADRID 4 juny (EUROPA PRESS) -

El cap d'Afers Humanitaris de l'ONU, Tom Fletcher, ha denunciat aquest dimecres que les autoritats israelianes estan adoptant accions "deliberades" que priven "de manera sistemàtica" els palestins que viuen a la Franja de Gaza dels mitjans necessaris per sobreviure.

"El món observa, un dia i un altre, escenes horroroses de palestins que reben trets, resulten ferits o moren a Gaza mentre intenten menjar. (...) Tan sols ahir, desenes de persones van morir als hospitals després que les forces israelianes obrissin foc", ha expressat en un comunicat.

"Aquest és el resultat d'unes decisions deliberades que han privat sistemàticament dos milions de persones d'allò necessari per sobreviure", ha afegit Fletcher, que s'ha fet ressò de la crida del secretari general, António Guterres, de dur a terme unes investigacions "immediates i independents".

Així, el cap d'Afers Humanitaris de l'ONU ha subratllat que "no són incidents aïllats" i que els responsables han de retre comptes, ja que "ningú no hauria d'arriscar la vida per alimentar els seus fills" i les agències humanitàries haurien de "poder" fer la seva feina.

"Que entri l'ajuda vital a gran escala, des de totes les direccions. Aixequeu les restriccions sobre quina ajuda i quanta ajuda podem portar. Assegureu que els nostres combois no es vegin obstaculitzats per retards. Allibereu els ostatges. Implementeu l'alto el foc", ha instat.

L'ofensiva d'Israel, llançada en resposta als atacs executats el 7 d'octubre del 2023 per Hamas i altres faccions palestines --que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 ostatges--, ha causat fins avui la mort de més de 54.600 palestins i prop de 125.000 ferits.