L'ONU demana "moderació" després de la mort del cap de les forces de protecció nuclear de Rússia

Els EUA diu que no està involucrat en l'atemptat i que "no estava al corrent" d'això

MADRID, 18 des. (EUROPA PRESS) -

Nacions Unides ha demanat aquest dimarts "moderació" després de la mort del cap de les Tropes de Defensa Radiològica, Química i Biològica de les Forces Armades de Rússia, el tinent general Igor Kirillov, junt amb un dels seus assistents, en un atemptat que ha estat reclamat pels serveis especials d'Ucraïna.

"Estem al corrent dels informes sobre l'incident que ha tingut lloc a Moscou i que va portar a la mort de dos militars russos. Instem a totes les parts al fet que exerceixin la moderació i s'abstinguin d'accions que puguin augmentar encara més les tensions", ha declarat el portaveu de la Secretaria General de l'ONU, Stéphane Dujarric, durant una roda de premsa.

Per la seva banda, el Govern dels Estats Units ha declarat que no va participar en l'atemptat i que "no estava al corrent" del mateix. "No és alguna cosa en el que nosaltres estiguéssim involucrats", ha remarcat el portaveu del Departament d'Estat, Matthew Miller.

No obstant això, el diplomàtic nord-americà ha posat l'accent que Kirillov "era un general que va estar involucrat en una sèrie d'atrocitats" com l'ús d'armes químiques contra l'Exèrcit ucraïnès. "L'Exèrcit rus sota el seu comandament, en una unitat del seu comandament, ha utilitzat agents antiavalots en violació del Dret Internacional en el camp de batalla", ha afirmat.