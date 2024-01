L'ONU demana màxima contenció a les parts davant la intensificació de la crisi al Iemen

MADRID, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

L'enviat especial de les Nacions Unides pel Iemen, Hans Grundberg, ha demanat aquest dissabte màxima contenció als implicats en l'última crisi oberta després dels atacs de la insurrecció houthi contra els vaixells de càrrega comercials del mar Roig i la resposta dels Estats Units i el Regne Unit contra les seves posicions al país.

En un comunicat publicat aquest dissabte, Grundberg demana a tots els involucrats que s'abstinguin d'emprendre accions que puguin empitjorar la situació al país, de per si mateixa catastròfica després de gairebé una dècada de guerra civil.

L'enviat recorda que abans d'aquesta nova crisi el país estava en procés de restaurar la pau, d'aquí "la necessitat de protegir els civils iemenites i salvaguardar el progrés dels esforços assolits des de la treva d'abril del 2022".

"Això inclou els recents compromisos de les parts el desembre del 2023 i les discussions en curs sobre un full de ruta de l'ONU que posaria en pràctica un alto el foc a nivell nacional, a banda de la represa d'un procés polític inclusiu sota els auspicis de l'ONU i abordar prioritats clau en benefici del poble iemenita", ha explicat.

En aquest context, l'enviat de l'ONU observa "amb gran preocupació el context regional cada cop més precari i el seu impacte advers en els esforços de pau al Iemen i l'estabilitat i seguretat a la regió".

Més de 40 països han condemnat els houthis per les agressions (xifrades en 27 per Washington) contra vaixells mercants al mar Roig, per on passa un 15 per cent del trànsit marítim mundial. Aquests atacs han afectat més de 50 països i han obligat més de 2.000 navilis a modificar les rutes de navegació. A més, la tripulació d'una vintena de nacions ha estat presa com a ostatge.

Dimecres, el Consell de Seguretat de l'ONU va aprovar una resolució en la qual demanava als rebels iemenites houthis aturar les seves accions, tot i que aquests ja van avisar que no acatarien la petició fins que no es posés fi al "genocidi" dels palestins a Gaza.