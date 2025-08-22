L'ONU declara oficialment la fam a la ciutat de Gaza i el seu entorn

MADRID, 22 ago. (EUROPA PRESS) -
La Classificació Integrada de les Fases de la Seguretat Alimentària (IPC), que rep el suport de les Nacions Unides, ha declarat aquest divendres oficialment la fam a la governació de Gaza, situada a la zona centre i nord de la Franja.
La Comissió de Revisió de la Fam ha assenyalat en un informe que es compleixen els paràmetres establerts i que el territori es troba en la fase 5 de la classificació.
Així mateix, alerta que aquests mateixos barems podrien superar-se durant les properes setmanes a les zones de l'enclavament palestí, com Deir al-Balah i Khan Yunis, segons el document, que apunta a nivells "catastròfics" d'inseguretat alimentària a mesura que avança l'ofensiva israeliana, que ha deixat més de 62.100 morts en menys de dos anys.