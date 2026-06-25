L'ONU crida a la col·laboració internacional per fer front als "devastadors" terratrèmols a Veneçuela

MADRID 25 juny (EUROPA PRESS) -
El secretari general adjunt d'Afers Humanitaris de l'ONU i màxim responsable de l'OCHA, Tom Fletcher, ha cridat aquest dijous a la col·laboració internacional per fer front als "devastadors" terratrèmols a Veneçuela.
En un missatge a través de les xarxes socials, el cap d'Afers Humanitaris de l'ONU ha indicat que està en "estret contacte" amb l'equip de l'ONU a Caracas "per garantir una resposta completa i urgent", ha subratllat.
Això inclou "suport en les tasques de recerca i rescat, a més d'ajuda d'emergència per als supervivents", ha assenyalat. "Està arribant la solidaritat internacional. Necessitarem la col·laboració de tothom", ha reclamat el diplomàtic britànic.
Les primeres xifres oficials apunten a que almenys 32 persones han mort i 700 més han resultat ferides, sense incloure el recompte de víctimes a La Guaira, una zona que s'han qualificat "de desastre" amb "desenes d'edificis esfondrats".