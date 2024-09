L'ONU creu que el mapa mostrat per Netanyahu incloent a Cisjordània dins d'Israel no és "útil"

MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del secretari general de l'ONU, Stéphane Dujarric, ha expressat que el mapa mostrat pel primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, en el qual inclou a Cisjordània com a part del territori israelià "no és particularment útil" en un moment en el qual l'Exèrcit d'Israel ha intensificat les seves operacions en aquests territoris palestins.

"Crec que la nostra posició és clara. El nostre mapa és clar. L'exhibició de tals mapes, crec, no és un bon senyal i no és particularment útil", ha expressat Dujarric durant una roda de premsa.

En aquest sentit, ha recordat la posició de l'ONU respecte als Territoris Palestins Ocupats i el seu suport a la solució de dos Estats amb Palestina amb les fronteres de 1967 i amb capital a Jerusalem Est.

El mapa va ser presentat per Netanyahu durant una roda de premsa des de Jerusalem en la qual va defensar, entre altres coses, el desplegament de militars israelians en el corredor Filadèlfia al marge de qualsevol possible acord per a un alto-el-foc o la fi del conflicte a la Franja de Gaza, un fet ja rebutjat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i Egipte.

L'Autoritat Palestina ha denunciat en nombroses ocasions les annexions de territoris per part d'Israel i la construcció d'assentaments a Cisjordània i Jerusalem Est, considerats com a il·legals pel Dret Internacional i un dels principals obstacles per a l'inici d'un procés de converses de pau.

D'altra banda, l'Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris (OCHA) ha advertit sobre el "ús continuat" de tàctiques letals de caràcter bèl·lic per part de l'Exèrcit d'Israel a Cisjordània, on ha arribat fins i tot a realitzar atacs aeris que han provocat víctimes mortals, ferits, desplaçats i privacions d'accés als serveis bàsics.

D'igual forma, ha informat que les forces de seguretat israelianes han impedit als seus equips dur a terme evacuacions a Jenín en el marc de les seves operacions militars a la ciutat cisjordana iniciades fa una setmana.

Després d'això, han advertit que la seva capacitat de proporcionar assistència humanitària s'està veient afectada, i ha recordat que tant les ambulàncies com els equips mèdics s'han vist obstaculitzats i retardats per part de les tropes d'Israel.