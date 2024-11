L'ONU considera que el míssil balístic de Rússia "va en la direcció equivocada"

La Casa Blanca considera que "un cop més" les autoritats russes "estan intensificant aquesta guerra"

MADRID, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de la Secretaria General de les Nacions Unides, Stéphane Dujarric, ha considerat aquest dijous que el llançament d'un nou míssil balístic de mig abast per part de Rússia contra territori ucraïnès "va en la direcció equivocada", després de més de mil dies de conflicte arran de l'ordre del president rus, Vladímir Putin, d'envair el país veí a finals de febrer del 2022.

"Crec que és un altre fet preocupant. Tot això va en la direcció equivocada. El que volem és que totes les parts adoptin mesures urgents per reduir l'escalda per garantir la protecció dels civils, no atacar objectius civils o infraestructures civils crítiques", ha declarat.

Sobre l'Oreshnik, un nou míssil de mig abast per al qual els sistemes de defensa aèria occidentals no estan preparats, Dujarric ha remarcat que el que vol veure l'ONU "és la fi d'aquest conflicte, d'acord amb les resolucions de l'Assemblea General, el dret internacional i la integritat territorial".

Per la seva banda, la portaveu de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha considerat que "un cop més" les autoritats russes "estan intensificant aquesta guerra", raó per la qual "no es deixaran dissuadir" i continuaran enviant ajuda a Kíiv. La portaveu ha tornat a denunciar "la mateixa retòrica irresponsable" per part de Moscou "dels dos darrers anys", quan va començar la invasió.

En aquest sentit, ha fet referència a la ratificació per part de Putin d'un decret amb canvis en la doctrina nuclear que ara inclou la possibilitat de fer servir armes nuclears en un atac convencional. "Rússia ha estat donant senyals d'actualitzar la seva doctrina durant setmanes. I en no observar canvis en la posició nuclear de Rússia, no hem vist cap raó per ajustar la nostra", ha explicat.

Jean-Pierre també ha comentat el desplegament de tropes nord-coreanes en territori rus, després de remarcar que "representa una escalada significativa de la guerra", ha resolt.