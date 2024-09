L'ONU confirma més de 90.000 desplaçats al Líban pels atacs israelians

MADRID, 25 set. (EUROPA PRESS) -

Més de 90.000 persones han hagut d'abandonar casa seva per l'onada d'atacs empresa els darrers dies per Israel a diferents punts del Líban, segons un registre provisional de l'ONU, malgrat que les autoritats libaneses han assegurat que hi hauria uns 400.000 desplaçats.

L'anterior informe de l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), publicat el 19 de setembre, xifrava en 111.000 els desplaçats al Líban per l'escalada de la violència desencadenada fa gairebé un any, quan Israel i el grup xiïta Hezbollah van començar a atacar-se.

Des del 23 de setembre, s'han registrat 90.530 desplaçaments, en alguns casos persones que ja s'havien hagut de moure prèviament per por de ser víctimes d'algun atac. Segons l'ONU, gairebé 40.000 d'aquests ciutadans han anat a més de 283 refugis habilitats per acollir-los.

El Govern del Líban, per la seva banda, ja parla de xifres considerablement superiors. Abans dels darrers combats, "teníem 110.000 desplaçats i ara aquesta xifra s'està acostant al mig milió", ha dit el ministre d'Exteriors libanès, Abdallah Bou Habib, durant un acte organitzat pel think tank Carnegie Endowment for International Peace.

L'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) ha afirmat aquest dimecres que milers de famílies estan fugint des del Líban cap a Síria a causa de la intensificació dels bombardejos i ha afirmat que centenars de vehicles estan atrapats a la frontera, mentre que d'altres arriben a peu traslladant part de les seves pertinences.