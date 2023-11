L'ONU confirma gairebé 100 treballadors de la UNRWA morts per l'ofensiva d'Israel contra Gaza

MADRID, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

Nacions Unides ha informat aquest dimecres que 99 treballadors de l'Agència de l'ONU per als Refugiats de Palestina a Orient Pròxim (UNRWA) han mort com a conseqüència de l'ofensiva llançada per Israel contra la Franja de Gaza després dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

Així ho ha confirmat el portaveu del secretari general de Nacions Unides, Stéphane Dujarric, en una roda de premsa en la qual també ha assenyalat que en la vigília un comboi de cinc camions de la UNRWA i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) es va incendiar quan es dirigia cap a l'hospital Al Shifa a Gaza.

L'incendi es va saldar amb dos camions danyats i un dels conductors va resultar ferit, si bé més tard el comboi va poder arribar a la seva destinació. D'altra banda, Dujarric ha informat que 81 camions amb ajuda humanitària van creuar en la vigília el pas de Rafah, que connecta Egipte amb l'enclavament palestí, la qual cosa eleva el total a 650.

"No obstant això, el volum diari d'assistència humanitària que arriba des d'Egipte només cobreix una fracció de les necessitats de la població civil. L'aigua potable que es porta proveeix només al quatre per cent dels residents de Gaza, i encara no hi ha entrega de combustible", ha indicat.

Dujarric ha dit que la falta de combustible, així com d'aigua i de farina de blat, ha impedit obrir a les fleques durant la jornada del dimarts. "Els socis que treballen en seguretat alimentària no han pogut lliurar assistència al nord durant els últims set dies", ha asseverat.