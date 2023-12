L'ONU avisa que "el món està perdent el rumb" en el 75è aniversari de la Declaració Universal dels DH

MADRID, 10 des. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha avisat de l'amenaça cada cop més gran que la desigualtat, l'autoritarisme i el conflicte armat representen per als drets i llibertats de la població del planeta en un ombrívol discurs amb motiu de la commemoració, aquest diumenge, del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans.

"El món està perdent el rumb", ha manifestat Guterres. "Els conflictes s'estenen amb virulència. La pobresa i el fam estan augmentant. Les desigualtats són cada cop més profundes, el canvi climàtic s'ha convertit en una crisi humanitària, l'autoritarisme va a més, l'espai civil s'està reduint, els mitjans estan assetjats, la igualtat de gènere és un somni distant i els drets reproductius de la dona estan retrocedint", ha lamentat.

Totes aquestes crisis atempten contra la Declaració Universal dels Drets Humans començant pel principi: "Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en la seva dignitat i drets", l'inici del que Guterres ha descrit com "un full de ruta per acabar amb les guerres, sanar les divisions, i promoure una vida de pau i dignitat per a tothom".

"La Declaració Universal dels Drets Humans ens mostra el camí per resoldre tensions, per exercir valors comuns i per crear la seguretat i estabilitat que el nostre món tant anhela", ha indicat el secretari general de l'ONU.

En aquest sentit, Guterres demana als Estats membre de l'ONU que "reforcin el seu compromís amb els valors atemporals" reflectits en la declaració, especialment de cara a la Cimera del Futur que es farà el setembre del 2024 i en la qual líders mundials discutiran les noves línies socials, culturals i econòmiques a seguir durant la pròxima dècada.

El cap humanitari de les Nacions Unides, Volker Türk, també ha reivindicat la importància del document. "Ara, més que mai, és l'hora dels Drets Humans", ha assenyalat sobre un text "que no es tracta només d'un document històric, sinó d'un testimoniatge viu de la humanitat que compartim, una guia atemporal".

Segons el parer de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans, el món pateix actualment nivells de conflicte violent que no s'han vist des del final de la Segona Guerra Mundial, amb un empitjorament de les desigualtats, un augment de la discriminació i el discurs d'odi, impunitat, increment de les divisions i la polarització, a més de l'emergència climàtica.

"Això posa de manifest, encara més, la necessitat de fer balanç, aprendre lliçons i delinear junts una visió de futur basada en els drets humans. La Declaració Universal ofereix una promesa --que tots i totes naixem en igualtat de drets i dignitat-- i un pla d'acció. Aquest acte constitueix un moment de gran reflexió per buscar conjuntament solucions comunes i centrades en els drets humans", ha destacat Türk.