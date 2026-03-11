L'ONU alerta que la inseguretat a l'estret d'Ormuz "transcendeix a la regió"

Europa Press/Contacto/Safal Prakash Shrestha
MADRID, 11 març (EUROPA PRESS) -
Les Nacions Unides ha alertat que la situació d'inseguretat a l'estret d'Ormuz, enmig de l'ofensiva llançada pels Estats Units i Israel contra l'Iran i les represàlies d'aquest, "transcendeix a la regió" i "genera preocupació per les perspectives comercials i de desenvolupament mundials", davant d'un precipitat descens del tràfic marítim replicat als mercats per una pronunciada pujada dels preus del petroli.
"L'actual escalada militar a la regió ha interromput els fluxos marítims a través d'aquest estret pas. Les repercussions resultants transcendeixen la regió, afectant als mercats energètics, el transport marítim i les cadenes de subministrament globals", ha afirmat l'Organització de l'ONU sobre el Comerç i Desenvolupament (UNCTAD, per les seves sigles en anglès) en un informe difós aquest dimarts per la nit.
Descrivint l'estret d'Ormuz com "un dels colls d'ampolla marítims més crítics del món, pel qual circula aproximadament una quarta part del comerç marítim mundial de petroli i volums significatius de gas natural liquat i fertilitzants", l'organisme ha indicat que aquest pas va registrar una mitjana de 129 viatges entre l'1 i el 27 de febrer, assolint aquest últim dia els 141.